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История жизни отца и четырёх детей в заброшенном доме в Чите

13:11
  • суббота
  • 25 января 2020

Семья выживала без тепла и воды

Прокуратура Забайкальского края проводит проверку социальных служб после огласки истории, вызвавшей широкий общественный резонанс. В Чите в одном из заброшенных домов обнаружили семью. Мужчина и четверо детей буквально выживали без отопления, практически без еды и необходимой одежды.

По словам Александра Чипизубова, вместе с женой на материнский капитал они купили дом в Александровском Заводе. Органы опеки настаивали, что жить в таком нельзя. Семья перебралась в Читу. Квартиру сняли за бутылку водки. Хозяева воровали у него деньги, доходило до драк.

Как рассказал мужчина, его супруга начала пить. Потом его подставили коллеги, пришлось уволиться с работы. Жить стало негде, летом он построил шалаш на берегу реки. С родственниками отношения не сложились, а обращаться за помощью в социальные центры боялся, сообщает "ТВ Центр".

Были и ещё причины скрываться: привлекался к уголовной ответственности  за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Где сейчас мать детей, неизвестно. Говорят, несколько дней назад ушла за сигаретами и не вернулась. Её уже не раз привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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Бездомная семья из Читы
Бездомная семья из Читы
Комната в заброшенном доме в Чите
Комната в заброшенном доме в Чите
Бездомная семья из Читы
Бездомная семья из Читы
Бездомная семья из Читы
Бездомная семья из Читы
Заброшенный дом в Чите
Заброшенный дом в Чите
Бездомная семья из Читы
Бездомная семья из Читы
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