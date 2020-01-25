"Литературной газете" - 190 лет

Издание прививает любовь к книгам

"Литературной газете" исполнилось 190 лет. Поздравляя коллектив и читателей, президент Владимир Путин отметил: издание всегда оказывало большое влияние на развитие общественной мысли, журналистики и публицистики.

"Литературка" - одна из старейших газет России с уникальной творческой историей. Первый номер вышел при участии Александра Пушкина. В газете публиковали отрывки из его произведений, в том числе из "Евгения Онегина".

В судьбе издания было немало сложных моментов. Но, как и раньше, газета освещает главные литературные события, прививая читателям любовь к книгам, сообщает "ТВ Центр". Главной идеей газеты её главный редактор Максим Замшев назвал информирование читателей о новых книгах и культурных событиях в стране.

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