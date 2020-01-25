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Российские пары заняли весь пьедестал почёта на чемпионате в Австрии

11:46
  • суббота
  • 25 января 2020

Наши фигуристы одержали уверенную победу

Российские фигуристы одержали блестящую победу на чемпионате Европы в австрийском Граце, заняв весь пьедестал почёта среди спортивных пар. Золотыми медалистами стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский,  это их первый триумф в карьере. Второе место - у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, бронзу взяли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, сообщает "ТВ Центр".

Девушки-одиночницы - Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова после короткой программы не оставили шансов соперницам и  сегодня, 25 января продолжат борьбу.

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