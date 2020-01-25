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В Иркутске госпитализированы студенты с подозрением на коронавирус

13:25
  • суббота
  • 25 января 2020

Молодые люди недавно приехали из Китая

В Иркутске госпитализированы пятеро студентов-китайцев с подозрением на коронавирус. Они учатся в Байкальском государственном университете и недавно вернулись из КНР. Врачи диагностировали у них ОРВИ и грипп типа А, но тем не менее, проверяют на возможное наличие болезни, вызванной коронавирусом.
В Китае растёт число жертв нового коронавируса

Как сообщил журналистам главный врач иркутской областной клинической больницы Владимир Хабудаев, студентов отправили в больницу по просьбе ректора вуза. Он обратил внимание на то, что несколько студентов из КНР не  вышли на обучение в январе. В общежитии БГУ проводятся необходимые карантинные мероприятия, там работают медики, сообщает ТАСС.

Тем временем в Китае счёт заразившихся новым вирусом идёт на сотни, умерли уже около 40 человек. Власти страны полностью закрыли на карантин 12 городов.

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