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В Кремле отреагировали на информацию об отставке Суркова

14:01
  • суббота
  • 25 января 2020

Комментарии дал пресс-секретарь президента

Указа Владимира Путина об отставке Владислава Суркова с должности помощника главы государства нет. Об этом заявил в интервью радио "Эхо Москвы" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он  прокомментировал сообщения об отставке Суркова, появившиеся в СМИ со ссылкой на политолога Алексея Чеснакова.
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Как утверждал эксперт, уход Суркова связан со сменой курса на украинском направлении. "Единственное, что могу сказать, какие-либо слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит", - сказал Песков.

Владислав Сурков - помощник президента, курирующий украинское направление. Ранее он занимал пост вице-премьера и также работал в должности руководителя аппарата правительства.

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