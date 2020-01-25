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В России проходит акция "Блокадный хлеб"

15:31
  • суббота
  • 25 января 2020

В ней участвуют люди всех поколений

В преддверии 76-ой годовщины освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков по всей стране стартовала акция "Блокадный хлеб". Так, в Санкт-Петербурге школьники посетили трёхмерную панораму "Память говорит. Дорога через войну". Экспозиция позволяет проследить путь советского солдата от стен родного дома до Рейхстага.

А в Москве образовательное мероприятие проходит в Музее Победы. Участники - ветераны, блокадники, которые поделились воспоминаниями о жизни в осаждённом городе. Всероссийская акция "Блокадный хлеб" открывает Год памяти и славы, указом президента им объявлен 2020-й, сообщает "ТВ Центр".

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