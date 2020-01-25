В Москве возводят храм в честь святителя Спиридона

На стройке побывал советник мэра

На западе Москвы, в районе Филёвский парк идёт строительство храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского. Ход работ осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Сейчас ведётся внутренняя отделка помещения, цокольного и технического этажей, а также звонницы. Завершается укладка кровли и фасадные работы, сообщает "ТВ Центр".

Весной приступят к установке дубового резного иконостаса, все иконы для него уже написаны. Ввести в эксплуатацию храм планируют к Пасхе, а Великое освящение состоится в начале лета.

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