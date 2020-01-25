Как московские студенты отмечают Татьянин день

В столице открыты десятки праздничных площадок

Миллионы российских студентов отмечают Татьянин день. У каждого вуза своя программа: концерты, флешмобы, театрализованные представления и катания на коньках.

А для учащихся МГУ сегодня двойной праздник. Ровно 265 лет назад императрица Екатерина II подписала указ о создании Московского университета. Праздник отмечают ещё с 1827 года. Правда, судьба его была непростой, после революции 1917-го он даже был запрещён, но теперь его празднует вся страна.

Напротив главного здания МГУ на Воробьёвых горах сотни студентов из московских вузов развернули огромную зачётку площадью 500 квадратных метров. Кто-то из участников уже закрыл сессию, кому-то экзамены ещё предстоят, но и те, и другие будут гулять все выходные, сообщает "ТВ Центр".

​В Москве к этому празднику подготовили 80 площадок. Ещё накануне на катке на Красной площади прошла спортивная студенческая ночь с мастер-классами от известных спортсменов. 25 января вечером на катке ВДНХ будет танцевальный флешмоб, в Парке Горького пройдёт дискотека на коньках и необычный кёрлинг: вместо снарядов - предметы из общежитий, например, чайник или тазик.

На сцене выступят победители творческих конкурсов и любимые артисты. Конечно, все студенты смогут попасть на каток по льготной цене, а во многих парках и вовсе бесплатно. Больше всего приятных сюрпризов - для Татьян! Бесплатно покататься на тюбингах можно в Царицыно. Мастер-классы и выступления артистов ждут молодежь на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". "Москино" порадует скидками на билеты в кинотеатры. Так что каждый повеселится и найдет занятие по душе.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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