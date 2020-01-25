Высоцкая показала фото 16-летнего сына от Кончаловского

Подписчики актрисы в восторге

Юлия Высоцкая опубликовала у себя в Instagram редкое фото 16-летнего сына Петра. Наследник Андрея Кончаловского заметно повзрослел. Молодой человек одет во всё чёрное, а на мизинце левой руки у него красуется перстень-печатка.

Свежий снимок Петра привлёк внимание знакомых, друзей и коллег Высоцкой. "Какой большой стал", - отметила телеведущая Жанна Агалакова. "Хороший очень!" - написала оперная певица Хибла Герзмава. "Сынуля" - отметила Елена Валюшкина, которая сама воспитывает двоих отпрысков.

На прошлой неделе Пётр заставил своих звёздных родителей понервничать. Он не пришёл домой к назначенному времени и Андрей Кончаловский был вынужден обратиться в полицию. Позже выяснилось, что юноша был на вечеринке, пришёл очень поздно и, чтобы не будить родителей, заночевал в гостевом доме.

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