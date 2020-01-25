Иван Янковский публично признался в любви дочери Кинчева

Это произошло на красной дорожке "Золотого орла"

Внук Олега Янковского признался в любви дочери Константина Кинчева. Иван появился на звёздной дорожке премии "Золотой орёл" под руку со своей девушкой - актрисой Верой Панфиловой. Её папа - рокер и лидер легендарной группы "Алиса".

"Спасибо, Вера! Я тебя люблю. И спасибо, что ты рядом со мной даже, когда я себя веду, как ….", - не очень культурно выразился Иван.

Он получил "Золотого орла" за лучшую мужскую роль второго плана в скандальном фильме "Текст". Именно Янковский, а не Александр Петров, должен был играть главную роль в этой картине, но всё сложилось иначе, пишет "Комсомольская правда".

В итоге партнёрша Ивана – Кристина Асмус – стала героиней скандала после выхода "Текста" на экраны. Супругу комика Гарика Харламова обвиняли за слишком откровенную сексуальную сцену с участием Янковского.

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