В Сети появилось фото полностью обнажённой Натальи Рудовой

Актриса снялась для мужского журнала

Актриса Наталья Рудова снялась обнаженной для известного мужского журнала. Для своих 36 лет Наталья выглядит неплохо. Она сама поделилась пикантным кадром в своём Instagram. На снимке 36-летняя актриса купается в бассейне.

"Ныряй, ни о чём не думай, просто плыви.. и будь свободна", - подписала фотографию Наталья.

Подписчики решили пошутить и стали задавать Наталье провокационные вопросы. "Кто Вас пустил в бассейн без шапочки?" – написал de_paphos. "Вы что голая?" – сделал вид, что не понял barcelona_official.

Но кто-то действительно не разгадал тайну этой фотографии. "Фото классное, но не могу понять под водой вы или нет", - спросил europatravel_company.

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