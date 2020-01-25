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В Сети появилось фото полностью обнажённой Натальи Рудовой

18:33
  • суббота
  • 25 января 2020

Актриса снялась для мужского журнала

Актриса Наталья Рудова снялась обнаженной для известного мужского журнала. Для своих 36 лет Наталья выглядит неплохо. Она сама поделилась пикантным кадром в своём Instagram. На снимке 36-летняя актриса купается в бассейне.
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"Ныряй, ни о чём не думай, просто плыви.. и будь свободна", - подписала фотографию Наталья.

Подписчики решили пошутить и стали задавать Наталье провокационные вопросы. "Кто Вас пустил в бассейн без шапочки?" – написал de_paphos. "Вы что голая?" – сделал вид, что не понял barcelona_official.

Но кто-то действительно не разгадал  тайну этой фотографии. "Фото классное, но не могу понять под водой вы или нет", - спросил europatravel_company.

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