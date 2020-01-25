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Смертельный китайский вирус расползается по планете

15:43
  • суббота
  • 25 января 2020

Он обнаружен в Европе и Америке

Носители китайского коронавируса выявлены в Австралии, Вьетнаме, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. При этом Всемирная организация здравоохранения не объявляет режим международной чрезвычайной ситуации.
В Иркутске госпитализированы студенты с подозрением на коронавирус

О вирусе стало известно в конце декабря 2019 года, его обнаружили в городе Ухане. Постепенно он распространялся по соседним провинциям. Сейчас в КНР введён наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения. Он действует на территории с  численностью населения более 1,2 миллиарда человек, сообщает ТАСС.

25 января в Иркутске госпитализированы пятеро студентов-китайцев с подозрением на коронавирус. Молодые люди на днях приехали из КНР. В общежитии Байкальского госуниверситета, где они учатся, проводятся необходимые карантинные мероприятия.

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