Новый генпрокурор Краснов получил первое задание от президента

Он должен проверить законность вынесения приговора Константину Котову

Владимир Путин поручил новому генпрокурору проверить законность приговора участнику митингов программисту Константину Котову. В сентябре 2019 года его приговорили к четырём годам колонии по статье о повторном участии в несанкционированных протестах.

"Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова К.А., при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении Кремля. Ответственным за выполнение этого поручения президента значится недавно назначенный генеральный прокурор Игорь Краснов.

Краснов известен тем, что расследовал несколько резонансных уголовных дел. В частности - покушение на Анатолия Чубайса и убийство Бориса Немцова. До своего назначения на пост генпрокурора он работал заместителем главы Следственного комитета.

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