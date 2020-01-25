Программу реновации жилья предложено распространить на всю Россию

Для этого надо внести изменения в законы

Удачно реализованная в Москве программа реновации старого жилья может быть распространена на всю Россию. Этот проект необходимо развивать и отрабатывать в крупных городах, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1". Он констатировал, что жильё в стране стареет достаточно серьёзными темпами и это создаёт очень большую угрозу.

Для того, чтобы перенести программу реновации из столицы в регионы, по мнению вице-премьера, нужно на федеральном уровне пересмотреть требования к строительной отрасли и убрать избыточные ограничения.

Напомним, что программа переселения из хрущёвок заработала в Москве в 2017 году. Ответственным за её выполнение был глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

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