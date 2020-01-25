Министерство обороны выступило с важным заявлением

Оно адресовано американским военным

Минобороны России попросило американских коллег не нагнетать обстановку вокруг взаимодействия в Сирии. По мнению наших военных, в этой арабской республике между вооруженными силами России и США сложились нормальные и профессиональные отношения. Но отдельные представители Пентагона искусственно нагнетают обстановку.

Речь идёт об инциденте, произошедшем более года назад в Сирии: американские военные перехватили российского генерал-майора около Манбиджа. На днях об этом случае упомянул спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Наши военные уточнили, что город Мембидж находился тогда под тройным контролем, поэтому и произошло недоразумение.

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