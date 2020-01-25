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Министерство обороны выступило с важным заявлением

16:49
  • суббота
  • 25 января 2020

Оно адресовано американским военным

Минобороны России попросило американских коллег не нагнетать обстановку вокруг взаимодействия в Сирии. По мнению наших военных, в этой арабской республике между вооруженными силами России и США сложились нормальные и профессиональные отношения. Но отдельные  представители Пентагона искусственно нагнетают обстановку.
Сирия требует вывода войск США и Турции со своей территории

Речь идёт об инциденте, произошедшем более года назад в Сирии: американские военные перехватили российского генерал-майора около Манбиджа. На днях об этом случае упомянул спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Наши военные уточнили, что город Мембидж находился тогда под тройным контролем, поэтому и произошло недоразумение.

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