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Родившая в 46 лет Мария Миронова: маленький ребёнок - это сложно

19:19
  • суббота
  • 25 января 2020

В сентябре 2019 года актриса родила сына

Второй ребёнок в 46 лет – это сложно. Мария Миронова откровенно рассказала о материнстве на церемонии вручения кинопремии "Золотой орёл". Актриса родила в сентябре 2019 года сына от четвёртого мужа.
Недавно родившая Мария Миронова выглядит ровесницей 27-летнего сына

"Маленький ребёнок - это, конечно, прекрасно, но сложно. Ведь в определённом возрасте уже сложнее идут эти процессы. Старший сын обожает брата, но у него уже своя жизнь, и я справляюсь без его помощи. Тем более, у меня есть няня", - рассказала Миронова.

Актриса мало делится информацией о своей личной жизни с журналистами. Известно, что сейчас дочь знаменитого Андрея Миронова и Екатерины Градовой замужем за Андреем. Он - директор по развитию российско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями, пишет издание Teleprogramma.pro.

Третьим мужем Мироновой был актёр Алексей Макаров, вторым – советник президента Академии наук Дмитрий Клоков. А сына Андрея Мария родила в 1992 году в первом браке от бизнесмена Игоря Удалова.

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