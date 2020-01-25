Тренер "Зенита" Сергей Семак впервые станет дедушкой

К родам готовится старшая дочь Мая

43-летний Сергей Семак впервые станет дедушкой. 20-летняя дочь многодетного главного тренера "Зенита" рассказала о своей беременности. Мая опубликовала в Instagram фотографию с округлившимся животиком.

"Время поделиться нашей радостью с миром", - написала девушка.

Сергей Семак – отец восьмерых детей. Его супруга Анна недавно поделилась с подписчиками своим непреодолимым желанием снова ощутить радость материнства. В этом браке у пары трое своих детей и удочерённая девочка-инвалид.

Старшая дочь Семака от первого брака сейчас беременна от своего 21-летнего друга Евгения Гуревича. Он – студент Высшей школы менеджмента в Санкт-Петербурге. Мая и Женя пока не поженились.

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