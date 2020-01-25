СМИ нашли долги Павла Прилучного на сумму в 150 тысяч рублей

Актёр не платит налоги

Хорошо зарабатывающий Павел Прилучный оказался злостным неплательщиком. Актёра разыскивают судебные приставы Москвы, Подмосковья и Новосибирска. "Мажор" задолжал государству 150 тысяч рублей. Это – транспортный, имущественный и земельный налоги.

Инспекторы отмечают, что шлют извещения звезде, но актёр не реагирует на них. А, между тем, график съёмок у Прилучного расписан на год вперёд. Кроме того, он ещё играет в театре. По слухам, один съёмочный день актёра стоит около 100 тысяч рублей, пишет издание Star Hit.

Информации о съёмках или гастролях Прилучного за границей нет, но, скорее всего, он не может свободно покинуть Россию. При такой большой задолженности граница для Павла находится на замке.

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