Польша требует от России компенсацию за потери во Второй мировой войне

Точная сумма не называется

В Польше прозвучало очередное провокационное заявление в адрес России. Лидер правящей в стране партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский полагает, что Россия обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесённый во время Второй мировой войны.

"Россия тоже (вместе с Германией – Прим.ред.) должна платить. Но я не думаю, что наше поколение увидит, как Москва примет свою ответственность", - сказал политик в интервью немецкому журналу Bild. Качиньский добавил, что во время войны была уничтожена вся экономика Польши - заводы, дороги, исторические здания и культурные ценности.

В 2018 году Польша оценила ущерб в 48 миллиардов долларов и заявила, что намерена потребовать от Германии выплаты этой суммы. Позже Варшава подняла планку до 850 миллиардов и озвучила претензии к России по поводу компенсаций за годы войны. Сколько точно, по мнению Польши, должна ей Россия как правопреемница СССР, пока не понятно.

На прошлой неделе в польском МИДе объявили о правах на предметы искусства, которые, как утверждают польские дипломаты, похищены во время Второй мировой войны и сейчас находятся в России. А неделей ранее из Варшавы прозвучали другие, не менее резонансные заявления. К примеру, о том, что СССР наравне с Германией виновен в развязывании Второй мировой войны.

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