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В Киеве озвучили планы по возвращению Крыма и Донбасса

10:14
  • воскресенье
  • 26 января 2020

Но им не суждено сбыться

На Украине не перестают мечтать о возвращении Крыма и Донбасса. Новое заявление на эту тему сделал первый президент Незалежной Леонид Кравчук. Отставной политик уверен, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна другая схема. Правда, сам Кравчук не знает, что это за схема.
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"Мы должны действовать на идею мира, на факт мира и на установление мира. Что и делает сейчас президент Зеленский. Поэтому я считаю, что это возможно", - заявил Кравчук в эфире украинского телеканала "Прямой".

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство граждан проголосовали за вхождение в состав России. В Кремле не раз заявляли, что вопрос о территориальной принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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