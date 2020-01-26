В Сеть слили видео секретных переговоров Трампа по Украине

Над президентом ещё больше нависла тень импичмента

В интернете распространяется видеозапись делового ужина президента США Дональда Трампа с обсуждением ситуации на Украине. На ней слышно, как глава Белого дома рассуждает об американской помощи Киеву.

"Как долго Украина без помощи США продержится в борьбе с Россией?" - спрашивает Трамп у своих собеседников. По данным американских СМИ, в разговоре с Трампом участвовали уроженцы Украины Игорь Фурман и Лев Парнас, близкие к администрации Белого дома.

Один из участников ужина посоветовал президенту избавиться от посла на Украине Мари Йованович. По его словам, на Украине она распространяет слухи о скорой отставке Трампа. "Избавься от неё!" - отвечает Трамп.

Тема отставки Йованович обсуждается сейчас противниками Трампа. В США полным ходом идёт рассмотрение импичмента президента и расследуется деятельность на Украине адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Опубликованный видеоролик может сыграть на руку недоброжелателям главы Белого дома.

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