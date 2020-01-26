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В Москве срочно доставили в больницу группу китайцев с высокой температурой

10:24
  • воскресенье
  • 26 января 2020

У них подозревали коронавирусную инфекцию

Вечером 25 января из гостиницы в Москве срочно доставлены в больницу девять граждан КНР. У них отмечалась высокая температура, признаки гриппа и ОРВИ. Известно, что сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии, каронавирусная  инфекция у них не найдена, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Тем не менее ситуация находится на особом контроле управления ведомства.
Смертельный китайский вирус расползается по планете

Повышенные меры безопасности вводятся в большинстве стран мира из-за угрозы распространения нового коронавируса, возникшего в Китае. По последним данным, в КНР им заражены более двух тысяч человек, около 50 умерли. Единичные случаи заболевания выявлены в нескольких странах мира, в том числе Австралии, Франции, США, Южной Корее. В России коронавирус не выявлен.

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