Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Алеппо

Люди получили самое необходимое

Военные российского Центра по примирению доставили партию гуманитарной помощи в один из самых пострадавших от боевиков районов Алеппо. Это продукты питания и вещи первой необходимости, которые очень нужны беженцам, начавшим возвращаться в свои дома.

Первыми получили продуктовые наборы семьи, наиболее нуждающиеся в поддержке. Среди них те, чьи близкие погибли во время атак террористов на город. Списки заранее были составлены российскими военными совместно с властями Алеппо, сообщает "ТВ Центр".

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