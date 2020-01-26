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Триумф России на чемпионате мира по фигурному катанию

11:25
  • воскресенье
  • 26 января 2020

Наши спортсмены показали высокий класс

Триумф российской сборной по фигурному катанию на чемпионате Европы. Наши спортсмены завоевали всё золото турнира впервые за 14 лет. Завершали соревнования выступления женщин, где россиянки, по сути, боролись за золото между собой.

В итоге - медаль высшей пробы у Алёны Косторной, серебро взяла Анна Щербакова, а бронзу Александра Трусова. В танцах на льду накануне, 25 января победу одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

На этом чемпионате наша сборная повторила рекорд советских спортсменов 1984 года. Российские фигуристы завоевали 10 медалей из 12 возможных, сообщает "ТВ Центр".

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