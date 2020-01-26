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В аварии с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

12:03
  • воскресенье
  • 26 января 2020

Водитель не справился с управлением

Крупная авария с участием рейсового автобуса произошла утром 26 января в Пермском крае на федеральной трассе М-7. По предварительным данным водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, который в свою очередь врезался в легковую машину.

Пострадали 15 человек, в том числе ребёнок. Они госпитализированы. Восемь человек находятся в тяжёлом состоянии. В готовность приведён вертолёт санавиации. Движение на трассе затруднено, сообщает "ТВ Центр".

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