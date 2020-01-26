Власти Китая предупредили об ускорении распространения коронавируса

Растёт число заболевших в мире

Власти КНР опасаются, что распространение нового коронавируса ускорится. Как заявили в Госкомитете по делам здравоохранения, новый тип коронавируса отличается от предыдущих. Вспышка заболевания вступила в серьёзную и сложную стадию, заявил глава ведомства Ма Сяовэй.

В Китае принимают новые меры предосторожности из-за стремительного распространения вируса. Быстрее покинуть страну стараются туристы, накануне, 25 января из московского отеля были эвакуированы шестеро китайских граждан после жалоб на высокую температуру. В столичном департаменте здравоохранения сообщили, что коронавирус у них не выявлен.

Медиков в гостиницу на северо-западе столицы вызвали сами сотрудники отеля. Сразу шесть постояльцев пожаловались на высокую температуру, несколько дней назад они получили посылку с родины. Тревога оказалась ложный. Всем поставили диагноз ОРВИ, сообщает "ТВ Центр".

В России ни один случай заражения не выявлен. Учитывая обстановку в самом Китае, туроператоры уже приостанавливают продажу путёвок, а кто-то начинает эвакуацию отдыхающих из Поднебесной. Самое популярное направление в это время года - остров Хайнань. Уже 26 января оттуда в Москву вылетит первый самолёт с теми россиянами, кто решил не рисковать и прервал свой отпуск. На границе усилен санитарный контроль.

25 регионов Китая приведены в высшую степень готовности реакции на чрезвычайную ситуацию. По всей стране выявили уже почти 2000 случаев заражения коронавирусом, 56 человек погибли. Большинство смертей зафиксировали в городе Ухань, откуда и началось распространение вируса. Больных с симптомами пневмонии продолжают доставлять в больницу. Мест на всех уже не хватает, а потому власти города в спешном порядке возводят вторую клинику на тысячу коек.

Врачи работают сверх нормы, но всё равно не справляются. На помощь приезжают специалисты из соседних регионов, многие в своё время помогали бороться с Эболой. Военные доставляют в Ухань медикаменты, маски и продукты питания.

Саму провинцию с населением почти в 60 миллионов человек сейчас фактически закрыли на карантин. Движение самолётов, поездов и паромов в регионе приостановлено. В Ухане остаются много иностранцев, приехавших туда по делам или изучать язык.

Тем временем, коронавирус шагнул уже далеко за пределы Китая. Случаи заражения зафиксировали на трёх континентах. По словам учёных, главная сложность заключается в том, что инкубационный период составляет до двух недель. Почти 14 дней зараженный без признаков заболевания может ходить на работу, общаться с людьми, а значит представлять опасность. Так вышло и с французскими туристами, у которых первые симптомы обнаружились лишь после возвращения из поездки в Китай.

Уже несколько дней Китайская стена и Запретный город не принимают туристов. Шанхайский Диснейлэнд на время прекратил продажу билетов. Аптеки срочно пополняют запасы защитных повязок, сегодня они пользуются куда большим спросом, чем веера или чай.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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