В Черногории с новой силой вспыхнули беспорядки на религиозной почве

Полиция применила слезоточивый газ

Жёсткий разгон демонстрации в Черногории. В ночь с 26 на 26 января беспорядки начались на уже традиционной акции в защиту прав Сербской православной церкви после принятого закона о религиозных объединениях. Потасовка началась в пригороде Подгорицы, где активисты, символично выражая свой протест, нарисовали красно-сине-белый триколор на ограждении.

Когда коммунальщики попытались закрасить граффити, участники акции оказали сопротивление: она жгли файеры и устраивали драки. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и шумовые гранаты, сообщает "ТВ Центр". В результате есть задержанные и пострадавшие.

Митинги в Черногории проходят с декабря 2019 года. Протестующие опасаются, что после принятия закона о свободе вероисповедания собственность сербской церкви передадут непризнанной в православном мире черногорской автокефалии.

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