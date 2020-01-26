Помпео оскорбил журналистку и ускорил импичмент Трампа

В Конгрессе рады такому развитию событий

Новая улика против Дональда Трампа в деле об импичменте. СМИ опубликовали видео двухлетней давности, на котором президент призывает уволить посла США в Киеве. Из-за болезненного для властей украинского вопроса в центре скандала оказался и госсекретарь Помпео, оскорбивший журналистку.

В руках демократов, активно обсуждающих сейчас в Конгрессе возможность импичмента Дональда Трампа, появились сразу два новых козыря. Во-первых, медвежью услугу оказал своему президенту глава внешнеполитического ведомства. Скандал вокруг, как это выставляется в СМИ, "хамского поведения" Майка Помпео – одна из главных новостей. Которая была бы "жёлтой", если бы на кону не стояла большая политика.

Во время радиоинтервью журналистка Мэри Луиз Келли переменила тему и задала вопрос о прошлогодней отставке американского посла на Украине Мари Йованович. Излюбленная тема для нападок на Трампа, его обвиняли в предвзятости, а госсекретаря в том, что не смог защитить свою подчинённую. В общем, Майка Помпео застали врасплох.

Беседа обернулась скандалом, когда журналистка рассказала в эфире, что было потом. Доказательств нет, но, по её словам, госсекретарь устроил ей настоящий разнос, совершенно не стесняясь в выражениях.

Меня отвели в личную гостиную госсекретаря, где он уже ждал меня, а потом начал кричать примерно столько же времени, сколько длилось само интервью. Он был недоволен вопросами об Украине и часто употреблял слово на букву "Ф". Он спросил, смогу ли я найти Украину на карте, и позвал помощников, чтобы те принесли карту мира без указания стран. Я указала на Украину. Он убрал карту, развернулся и сказал, что у него есть дела.

Даже если это и не было срежиссировано демократами, то определённо сыграло им на руку. Пятеро сенаторов тут же опубликовали открытое письмо с осуждением госсекретаря-республиканца. Резонанс получился громкий. Так что Майк Помпео вынужден оправдываться перед гражданами, делая специальное заявление.

Репортёр Мэри Луиз Келли дважды мне солгала. Во-первых, месяц назад, когда мы договаривались об интервью, а во-вторых, вчера, когда мы договорились, что наш разговор после интервью не будет записываться. Стыдно, что репортёр решила нарушить базовые правила журналистики и порядочности. Это ещё один пример того, как обезумели СМИ в своём стремлении навредить президенту Трампу и его администрации. Неудивительно, что американский народ не доверяет многим из них. И, кстати, Бангладеш – это не Украина.

Но главный подарок оппозиции сделал сам Трамп. В публичном пространстве появилась видеозапись, явно не предназначенная для этого, сделанная в прошлом году во время делового ужина в отеле Трампа в Вашингтоне в присутствии двух украинских олигархов. На кадрах почти ничего не видно, зато хорошо слышно. Президент цинично интересуется, долго ли протянет Киев без американской помощи и призывает уволить Мэри Йованович.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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