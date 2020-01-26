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На Алтае из-за метелей закрыты автодороги

12:34
  • воскресенье
  • 26 января 2020

Водителей спасают из снежного плена военные

В Оренбургской области после мощного бурана оказались закрыты несколько трасс. Сотрудники МЧС и дорожных служб разворачивают пункты обогрева для водителей. 

Автомобилисты не справляются с управлением. В одной из аварий столкнулись сразу 10 машин, в том числе карета скорой помощи. Три человека пострадали, сообщает "ТВ Центр".

А на Алтае действует режим повышенной готовности из-за снежного шторма. В отрезанные сёла продукты доставляют на снегоходах. Движение ограничено на 19 дорогах региона. К работам по ликвидации снежных заносов привлекли военных.

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