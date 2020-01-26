На Сахалине с унесённой в море льдины спасли 600 рыбаков

В операции участвовали катера на воздушной подушке

На юге Сахалинской области с отколовшейся льдины эвакуировали сразу 600 любителей зимней рыбалки. Их вывозили на берег с помощью судна на воздушной подушке. Также подготовили к вылету вертолёт МЧС. Но его задействовать не пришлось, сообщает "ТВ Центр".

Трещина во льду около мыса Свободный в заливе Мордвинова возникла из-за ветра, который дул от берега. В результате на дрейфующей льдине оказалось так много рыбаков.

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