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Убившая своих детей женщина умерла в больнице

13:45
  • воскресенье
  • 26 января 2020

Эта история шокировала Пермский край

Подозреваемая в убийстве своих детей в Пермском крае многодетная мать скончалась в больнице. Она попала в реанимацию после того, как убила двух своих детей, а потом пыталась свести счёты с жизнью.
"Спасала от бесов": убившую двоих детей женщину поместили в реанимацию

32-летняя жительница Кудымкара Анна Г. была госпитализирована в тяжёлом состоянии 23 января. Семья характеризовалась как благополучная, не состояла на учёте в органах соцзащиты и в группе риска дошкольных и образовательных учреждениях, сообщает "Интерфакс".

Всего в семье было четверо детей, двоих из них мать убила предположительно из-за послеродовой депрессии. Как рассказали позже журналистам соседи, она успела сказать медикам, что спасала детей от бесов.

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