Учёные заявили о возможности заражения раком

Болезнь может передаваться от человека человеку

Канадские учёные выдвинули гипотезу о том, что рак может передаваться от человека к человеку. Официальное медицинское сообщество такую версию не поддерживает и считает рак неинфекционным заболеванием.

Тем не менее исследователи считают, что многие болезни могут передаваться от человека к человеку, но не посредством инфекции, а через микробиом. Это – микроорганизмы, живущие на коже человека: бактерии, грибки и вирусы, напоминают "Известия".

Учёные предположили, что микроорганизмы могут играть определённую роль в передаче неинфекционных заболеваний - ожирения, диабета и рака. Подтверждённых наукой таких случаев на сегодня не зарегистрировано.

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