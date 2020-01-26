Стал известен страшный диагноз актрисы Волковой

Врачи заразили её гепатитом

Екатерина Волкова откровенно рассказала о своих болезнях. Актриса пришла в гости к Лере Кудрявцевой на программу "Секрет на миллион" (телеканал НТВ).

Оказывается, в её болезнях виноваты врачи. Трагедия случилась с артисткой, когда она была замужем за продюсером Сергеем Члиянцем и готовилась стать мамой. С воспалением она попала в больницу, ребёнка спасти не удалось. К тому же врачи заразили Волкову вирусом гепатита С.

У меня началось воспаление матки, и врачи приняли решение вызвать роды. После я была на грани жизни и смерти.

Теперь актриса следит за своим питанием, чтобы болезнь не вернулась. После того случая Волкова родила двоих детей, им гепатит не передался.

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