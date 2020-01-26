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Объявлены имена наставников и ведущих нового "Голоса"

17:21
  • воскресенье
  • 26 января 2020

Стартует седьмой сезон шоу

Стали известны наставники нового, седьмого сезона шоу "Голос. Дети" на Первом канале. Это – Баста (Василий Вакуленко), Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Они все уже сидели в красных креслах на проекте, но для Полины Гагариной работа на детском музыкальном конкурсе станет дебютом.
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Известно, что в новом сезоне к ведущему Дмитрию Нагиеву присоединится и Агата Муцениеце.  Ей уже приходилось работать на этом шоу. В пятом сезоне она очень нервничала в компании опытного ведущего.

На предварительные кастинги седьмого сезона пришли около 800 детей, из которых только 110 были допущены к слепым прослушиваниям, пишет издание "7 дней".

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