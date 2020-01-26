Можно ли в России отказаться от посещения школы

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Ещё три дня есть у всех желающих, чтобы высказать свое мнение о проекте нового приказа Министерства просвещения. Главные нововведения касаются организации семейного образования. Это когда преподаватель сам приходит к ученику и проводит занятия у него дома или этим и вовсе занимаются родители.

По российским законам так можно. В новом документе будут чётко прописаны детали. Татьяна Сидорова выяснила, как всё это выглядит на практике и что стоит иметь ввиду тем, кто очень не хочет ходить в школу (смотрите видео).

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