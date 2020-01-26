Кремль раскрыл причины отставки правительства Медведева

Премьер-министр сам принял это решение

Дмитрий Медведев сам принял решение о своей отставке на фоне задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию. Об этом рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, кабинет министров ушел в отставку, чтобы дать президенту карт-бланш на достижение целей национального развития.

Напомним, что 15 января сразу же после того, как глава государства выступил с ежегодным посланием перед депутатами и сенаторами, Дмитрий Медведев заявил об отставке своего правительства. Путин внёс в Госдуму кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьера.

На следующий день депутаты Госдумы согласовали эту кандидатуру. 21 января президент подписал указы о новом составе кабмина и его структуре.

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