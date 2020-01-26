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Осуждённая в России израильтянка написала Путину прошение о помиловании

16:39
  • воскресенье
  • 26 января 2020

Необходимая процедура запущена

Осуждённая в России израильтянка Наама Иссахар попросила президента Владимира Путина о помиловании. Об этом сообщили её адвокаты. Заявление подано в соответствии с установленной процедурой. 
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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что процесс освобождения Иссахар тормозит то, что она не подала официальное прошение о помиловании. Для того, чтобы президент помиловал любого осуждённого, нужно соблюсти определённый порядок. 23 января Владимир Путин во время визита в Израиль пообщался с матерью Иссахар и вселил в неё надежду, сказав, что "всё будет хорошо".

Девушку задержали в апреле 2019 года в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево", она летела из Индии в Израиль. В её багаже нашли 10 граммов марихуаны. После предъявления обвинения в контрабанде наркотиков и следствия, суд приговорил Иссахар к семи с половиной годам колонии.

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