СМИ: Анна Курникова станет мамой в третий раз

Об этом сообщил испанский телеканал

38-летняя Анна Курникова станет мамой в третий раз. Теннисистка ждёт ребёнка от Энрике Иглесиаса. О беременности Курниковой сообщил испанский телеканал Telemundo Entretenimiento со ссылкой на источники, близкие к семье.

В окружении самой загадочной пары шоу-бизнеса подтвердили, что Анна ждёт ребенка от Энрике Иглесиаса. Так и не расписавшиеся влюблённые уже воспитывают близнецов Николаса и Люси. Хотя поговаривают, что Курникова и её избранник тайно обвенчались.

Слухи о беременности Курниковой ходили с декабря 2019 года и частично были подтверждены фотографиями, на которых избранница певца прогуливалась в свободной спортивной куртке. Сама звёздная пара хранит молчание и не комментирует радостное событие.

Курникова и Иглесиас познакомились в 2001 году и с тех пор не расстаются. Они живут в самом престижном районе Майами, в роскошном особняке за девять миллионов долларов.

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