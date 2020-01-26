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Звезда "Кухни" женился на молодой актрисе

19:33
  • воскресенье
  • 26 января 2020

Свадьбу сыграли тихо и скромно

Звезда сериала "Кухня", 39-летний Сергей Лавыгин с гордостью сообщил подписчикам в Instagram о своей свадьбе. Фото с геоотметкой "Кутузовский ЗАГС" он подписал так: "Что мне снег, Что мне зной, Что мне дождик проливной, Когда моя жена со мной". На снимке запечатлён артист и его невеста – Мария Луговая.
Звезда сериала "Кухня" во второй раз стала мамой

Она тоже из мира кино, сыграла в сериалах "Мурка" и "Следователь Тихонов".  Мария на семь лет младше Сергея. Торжество прошло в скромной обстановке, так как влюбленные не хотели привлекать к этому событию лишнее внимание прессы.

Подписчики новоиспечённого мужа уже оценили изменения, произошедшие в его жизни.

"Ааа, поздравляю вас! Будьте счастливы", - обратилась к молодожёнам актриса из сериала "Воронины" Екатерина Волкова. "Поздравляем! Счастья и любви", - добавили братья Сафроновы. "Батюшки!" - удивился Никита Тарасов.

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