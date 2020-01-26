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Назван вероятный источник появления китайского коронавируса

17:49
  • воскресенье
  • 26 января 2020

Учёные сделали заявление

Китайские учёные предположили, что первыми носителями коронавируса были дикие животные. Его следы найдены в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухане. Часть продукции была заражена новым коронавирусом.
Смертельный китайский вирус расползается по планете

На рынке в Ухане торговали живой продукцией – рыбой, летучими мышами, лягушками, змеями и прочей живностью. Китайские кулинарные традиции предполагают употребление многих животных в сыром виде, иногда даже живыми.

Вспышка вызванной коронавирусом пневмонии началась в конце декабря 2019 года. Власти КНР заявляют о двух тысячах заболевших и 57 умерших. Заболевание зафиксировано на всех континентах: в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, Германии, США, Таиланде, Франции и Японии. В России случаев заражения коронавирусом нет.

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