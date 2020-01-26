Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Ему был 51 год

Скончался священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Чаплин. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прихожан священнослужителя.

Они рассказали, как всё произошло. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть.

Чаплину был 51 год. С 2009 по 2015 год он возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию церкви и общества Московского Патриархата, входил в состав Общественной палаты. Священник служил настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот.

Всеволод Чаплин в программе "Право знать!"

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