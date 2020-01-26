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Россиян предупредили об аномальной погоде

18:34
  • воскресенье
  • 26 января 2020

Синоптики дали неутешительный прогноз

Настоящая зима не придёт в центральную часть России, по крайней мере, ещё в течение недели. Центр и юг Европейской части страны окажутся в аномальной зоне тепла, рассказал ТАСС и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Зимы не будет: синоптики предупредили россиян

По словам синоптика, небольшое понижение температуры на следующей неделе ожидается, но в целом будет отклонение от нормы на 7-10 градусов.

В Москве минимальная температура ожидается в ночь с 27 на 28 января – минус 4 градуса. Теплее всего будет 30 января: столбики термометров поднимутся до плюс 4 градусов. При этом всю неделю в столичном регионе будут идти осадки разной интенсивности: снег, снег с дождём и дождь.

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