Россия отмечает годовщину освобождения Ленинграда от фашистов

Блокада города продолжалась 872 дня

В России в понедельник, 27 января, отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Накануне в Ленинградской области прошла военно-историческая реконструкция наступательной операции "Январский гром", в результате которой фашистские войска были отброшены от Ленинграда. Реконструкция сражения, за которой наблюдали тысячи зрителей, собрала более 700 участников из 50 городов России, СНГ и стран Балтии. На поле вышли 30 единиц исторической техники: танки, бронемашины, грузовики, автомобили и мотоциклы.

Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Блокада города продолжалась 872 дня и унесла жизни сотен тысяч его жителей. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор. По разным данным, погибли от 600 тысяч до полутора миллионов ленинградцев.

С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако лишь в январе 1943 года в ходе операции "Искра" советским войскам удалось разорвать кольцо окружения и восстановить сухопутную связь города с большой землёй. А год спустя, в январе 1944 года, немецкая группировка, осаждавшая Ленинград, была окончательно разгромлена, а блокада полностью снята.

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