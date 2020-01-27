Установлена личность мужчины, бросившего сыновей в "Шереметьево"

Отец оставил детей в толпе терминала аэропорта с запиской

Установлена личность мужчины, который оставил в московском аэропорту "Шереметьево" двух своих малолетних сыновей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как выяснилось, семья проживает в Комсомольске-на-Амуре. Отец воспитывает мальчиков один, он уже дважды оставлял их в Центре социальной помощи.

На этот раз он бросил детей пяти и восьми лет в толпе пассажиров терминала аэропорта. С рюкзаками и с запиской, в которой объяснил, что не может содержать сыновей и просит устроить их в приют. Он также оставил детям все документы и отметил, что готов забрать их после того, как поправит своё финансовое положение.

Службы аэропорта предоставили мальчикам горячее питание и передали полиции. В ближайшее время они вернутся в Хабаровский край, их судьбой займутся органы опеки и детский омбудсмен. Следственный комитет по факту случившегося проводит проверку.

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