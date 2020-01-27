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Опубликовано видео с места гибели легенды баскетбола Коби Брайанта

08:17
  • понедельник
  • 27 января 2020

Спортсмен умер при крушении частного вертолета вместе со своей дочерью

В США сотни людей идут к спорткомплексу Staples Center в Лос-Анджелесе, чтобы почтить память известного  баскетболиста Коби Брайанта.

Спортсмен погиб при крушении частного вертолёта, передает "ТВ Центр". Всего на борту находились девять человек, в том числе дочь баскетболиста Джанна Мария. Не выжил никто.

В Соединённые Штаты приходят соболезнования со всего мира. Коби Брайант, знаменитая "Чёрная Мамба", у которого миллионы поклонников в самих США и за их пределами, был легендой баскетбола, одним из самых выдающихся игроков в истории НБА.

Точные причины трагедии еще предстоит установить. По предварительным данным, у вертолёта были проблемы с двигателем.

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