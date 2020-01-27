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Число госпитализированных из-за коронавируса выросло до 2700 человек

08:41
  • понедельник
  • 27 января 2020

В приграничных городах России усилен контроль за прибывающими из КНР

В Китае растёт число заболевших новым типом пневмонии, передает "ТВ Центр". За сутки коронавирус выявлен почти у 800 человек. А число всех госпитализированных превысило 2700. По последним данным, скончались уже 80 человек.

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Как себя чувствуют те, кто находится в больнице, смогли узнать журналисты китайского телевидения. Съёмочная группа побывала в больнице Уханя. В этом городе, напомню, и началась эпидемия. Репортёры поговорили с одним из заболевших медиков.  Пока в палату к нему никого не пускают, врач общается по видеосвязи.

Вирус уже вышел за пределы Китая. Так, в Таиланде количество зараженных достигло восьми человек. Еще 84 человека, сообщили в минздраве страны, обследуют на коронавирус в инфекционных отделениях больниц страны. В Сингапуре было обнаружено четверо инфицированных, все они являются туристами из Китая.

В приграничных городах России усилен контроль за прибывающими из КНР. После завершения новогодних каникул в Китае ожидается увеличение потока. Всех, у кого будут замечены симптомы заболевания, как сообщили власти Благовещенска, будут отправлять обратно.

Видео: власти Китая предупредили об ускорении распространения коронавируса

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