Появились подробности ракетного обстрела посольства США

Известно о трех пострадавших

Ракетному обстрелу подверглось посольство США в Багдаде. Ранения получили по меньшей мере три человека. Пока не уточняется, гражданами каких стран являются пострадавшие.

Посольство, которое находится в хорошо укреплённой "зелёной зоне", за последний месяц неоднократно подвергалось атакам. Однако впервые сразу три ракеты упали непосредственно на территорию дипломатической миссии. Одна из них попала в здание столовой во время ужина, отмечает "ТВ Центр".

Госдеп США потребовал от иракских властей обеспечить безопасность иностранных дипмиссий. Тем временем, в Ираке усиливаются протесты с требованием к американским военным немедленно покинуть страну. Беспорядки привели к жертвам - погибших уже более десятка, раненых сотни.

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