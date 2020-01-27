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Появились подробности ракетного обстрела посольства США

09:42
  • понедельник
  • 27 января 2020

Известно о трех пострадавших

Ракетному обстрелу подверглось посольство США в Багдаде. Ранения получили по меньшей мере три человека. Пока не уточняется, гражданами каких стран являются пострадавшие.

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Посольство, которое находится в хорошо укреплённой "зелёной зоне", за последний месяц неоднократно подвергалось атакам. Однако впервые сразу три ракеты упали непосредственно на территорию дипломатической миссии. Одна из них попала в здание столовой во время ужина, отмечает "ТВ Центр".

Госдеп  США потребовал от иракских  властей обеспечить безопасность иностранных дипмиссий. Тем временем, в Ираке усиливаются протесты с требованием к американским военным немедленно покинуть страну. Беспорядки привели к жертвам - погибших уже более десятка, раненых сотни.

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