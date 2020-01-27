В Алеппо восстанавливают уничтоженную Городскую телефонную станцию

До войны она обслуживала более миллиона абонентов

В сирийском Алеппо развёрнуты масштабные работы по восстановлению линий телефонной связи и интернета. Террористы уничтожили около 70% инфраструктуры. Специалисты заново прокладывают кабели и ремонтируют Городскую телефонную станцию, которая до войны обслуживала более миллиона абонентов.

Три десятка рабочих. Сверлят, скручивают пучки проводов. Дорожники расчищают полотно. Грузовики, один за другим подвозят асфальт. Улицы в районе Миасса больше напоминают ударную стройку. Техника и люди - производственный конвейер. Главный бизнес-центр Сирии - Алеппо, стремительно восстанавливает телефонные коммуникации.

Всего за четыре дня рабочие успели выкопать восьмикилометровую траншею, проложить кабели и вот сейчас уже заделывают дорогу асфальтом.

Несколько бригад одновременно - связисты, монтажники, коммунальщики, строители - работают по 15 часов. Руководит процессом инженер Мухамед. Выпускник московского Политеха. Говорит, педагоги научили не только тонкостям профессии, но и русской смекалке.

"Самое сложное здесь - все данные, все чертежи, все табели уничтожены. Мы здесь работаем как бы вслепую. Спрашиваем, где были кабинки, где были кабели. И пытаемся найти это и обновить", - рассказал инженер Мухамед Рашид.

Обновлять приходится почти все. От проводов и разветвительных коробок до подземных коммуникаций. Телефонную инфраструктуру города боевики уничтожили на 70%.

"Мы делаем все, чтобы восстановить в Алеппо телефонную связь в тех же объёмах, какой она была до войны, в семи районах работы завершены, скоро начнем устанавливать таксофоны на улицах и разводить линии в дома и квартиры", - сказал директор компании по восстановлению Алеппо Дибу Ильяс.

Из-за скопления техники на улице тесно. С трудом проезжают машины. Но никто не возмущается. За работой с интересом наблюдают и дети, и взрослые.

"У меня дома было два телефона городских, жду не дождусь, когда уже их подключат, у меня есть и мобильный тоже, но эта связь для пожилых дорогая, а за городской я платил всего 200 лир, это доступно даже для бедных людей", - пояснил житель Алеппо Махмуд Мамо.

Здание ГТС Алеппо - сердце всей телефонной сети. Обслуживало один миллион абонентов. Когда район захватили боевики, в первую очередь взорвали аппаратуру. Как говорят инженеры, чтобы оставить без связи и простых жителей, и отделы полиции, и госучреждения. В течение дня оказались отключены 700 тысяч точек.

"Сейчас мы восстанавливаем не только телефонные линии, но и интернет, это очень важно для учебы наших детей и в целом для развития коммуникаций, мы стремимся создать современную и высокотехнологичную инфраструктуру, которая позволит выходить в глобальную Сеть не только с помощью мобильных телефонов, но и с помощью домашних сетей", - заявил руководитель департамента Алеппо Сейфудин аль Хассан.

Все необходимое оборудование уже закуплено. Его привезут и установят, как только закончат ремонт здания. Полностью ГТС власти намерены ввести в эксплуатацию уже в апреле.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр", Сирия.

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