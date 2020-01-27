Мир оплакивает трагически погибших Коби Брайанта и его 13-летнюю дочь Джанну

Многие до сих пор не могут поверить в случившееся

Трагическая гибель 41-летнего баскетболиста Коби Брайанта и его дочери всколыхнула весь мир. Знаменитого игрока "Лос-Анджелес Лейкерс", который завершил карьеру в 2016 году, оплакивают отнюдь не только фанаты баскетбола.

26 января в Калифорнии разбился частный вертолет "Сикорский S-76", на борту которого находились девять человек. Среди них Коби Брайант и его дочь. Никому не удалось выжить. По предварительным данным, вертолет врезался в холм из-за плохой видимости.

По данным СМИ, пассажиры вертолета летели на тренировку команды Джанны, которая пошла по стопам легендарного отца. Коби Брайант называл свою дочь "Мамбаситой", так как сам он носил прозвище "Мамба". У Брайанта остались жена и трое дочерей.

Баскетболисты и болельщики почтили память Брайанта, игравшего под номером 24, во время матча между "Торонто" и "Сан-Антонио". Спортсмены начали играть только через 24 секунды после стартового свистка. Баскетболисты из других команд последовали их примеру.

"Нет слов, которые могут выразить боль после утраты моей любимой Джиджи и моего брата Коби. Я люблю тебя, брат, и мне будет тебя не хватать", - написал в Twitter четырехкратный чемпион НБА Шакил О’Нил.

"Меня шокировали трагические новости о кончине Коби и Джанны, - написал легендарный баскетболист Майкл Джордан. - Я любил Коби - он был для меня как младший брат".

Футболисты нескольких клубов, в том числе "Барселоны", "Реала" и "Баварии", выразили свои соболезнования в связи с гибелью Брайанта. Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар, забив мяч в ворота "Лилля", показал в камеру цифру 24.

Капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что он до последнего момента надеялся, что новости о крушении вертолета - это неправда. "Он был легендой в баскетбольном мире, да и во всем мире. Все еще не могу в это поверить. Он всегда жал мне руку, он знал, кто я", - сказал спортсмен.

"Это ужасная новость", - написал в Twitter американский президент Дональд Трамп. Он назвал Брайанта великим баскетболистом.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян выразила слова поддержки семье Коби Брайанта. Она попыталась представить, что сейчас чувствует супруга баскетболиста. "Я плачу, просто думая об этом", - заявила она.

Актриса и фотомодель Дакота Фаннинг опубликовала фото смеющихся Коби и Джанны. "Невозможно описать ту пустоту, которая возникает в моей груди от этих новостей. Больше, чем легенда. И эта красивая улыбка на лице его дочери Джанны…" - написала она в Instagram.

"Kobe был примером для миллионов, символом баскета, он был крут во всем", - высказался в Instagram футболист Дмитрий Сычев.

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