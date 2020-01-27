Россияне стали меньше говорить по телефону

Общение ушло в другую плоскость

В России резко упал спрос на разговоры по мобильному телефону – на смену звонкам пришли мессенджеры и социальные сети.

За девять месяцев 2019 года россияне выговорили на 4,2 миллиарда минут меньше, чем за аналогичный период 2018-го года, передает газета "Известия". В процентном соотношении падение небольшое (1,3%), но дальнейшая подобная динамика неизбежна. Особенно отчетливо она прослеживается в Москве и Санкт-Петербурге, в регионах - меньше.

В среднем в телефоне россиянина установлены четыре мессенджера. Через них осуществляется переписка и звонки. Это общемировая тенденция.

Операторы отмечают падение спроса на мобильную связь, однако на выручку оно не влияет. поскольку все расходы компенсирует оплата интернет-трафика.

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